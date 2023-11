Missão do BID avalia impacto das mudanças climáticas no regime de cheias do Rio Negro

Objetivo é estudar os cenários de gestão de risco e a prontidão de respostas emergenciais

Equipes do Governo do Amazonas receberam nesta semana, uma consultora ambiental do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ela está conduzindo estudos sobre os efeitos das mudanças climáticas no regime de cheias do Rio Negro e seus impactos nas áreas do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). O objetivo é reforçar a capacidade de resposta a cenários de emergência, se houver, nessas localidades.

A consultora Ángeles Lopes Goyanes esteve na sede da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), responsável pela elaboração e execução do programa. Também se reuniu com a administração do Porto de Manaus, a Secretaria Municipal de Obras (Seminf), Defesa Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) – órgãos parceiros do Estado e do Prosamin+.

Segundo o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcellus Campêlo, o objetivo do órgão financiador é avaliar os impactos das mudanças climáticas, os cenários na gestão de desastres relacionados a enchentes e deslizamentos de terra, assim como, a prontidão de resposta dos órgãos no caso de situações emergenciais nas áreas do programa.

“O Prosamin+ já nasceu com um cuidado em relação às mudanças climáticas. Nossos projetos já são elaborados com foco na segurança das pessoas, dos residenciais, dos viários e parques urbanos”, afirmou Campêlo.

O subcoordenador de planejamento da UGPE, Leonardo Barbosa, salientou que o BID quer mapear as condições de ação do Estado e Município, para que se possa, a exemplo do que foi feito no Prosamin III, elaborar um plano de contingência para eventos extremos.

A consultora Ángeles López Goyanes afirmou que já existe um plano de gestão dos riscos de desastre e mudanças climáticas do Prosamin+. A ideia é avaliar e verificar onde precisa ser reforçado.

O secretário da Defesa Civil, Gladston Silva, lembrou que Manaus tem um histórico de expansão desordenada. “E o BID, quando ele vem e financia os recursos para que o Prosamin+ consiga avançar, isso traz uma melhoria inimaginável para a cidade”, afirmou Silva.

