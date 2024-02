A celebração será na paróquia Nossa Senhora das Graças as 8 da noite e deve reunir amigos, familiares e autoridades que acompanharam a trajetória do político que ocupou os mais importantes cargos eletivos do Amazonas.

Foi quatro vezes governador, três vezes prefeito de Manaus e Senador da República pelo Amazonas. Amazonino deixou um legado de grandes obras e projetos revolucionários que jamais serão esquecidos, a exemplo da Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

Amazonino, ou Negão, como era carinhosamente chamado por uma legião de admiradores, morreu no dia 12 de fevereiro de 2023 em São Paulo, aos 83 anos, por complicações de pneumonia. Ele nasceu num seringal de Eirunepé (Am) em 16 de novembro de 1939.

Com uma trajetória política que o fez ser reconhecido como um dos grandes políticos da história brasileira, era respeitado até por adversários. Ao longo de sua vida, Amazonino recebeu diversas homenagens no Brasil e exterior. Será lembrado sempre como um gestor visionário, audacioso, revolucionário e realizador.

A celebração da ‘missa da esperança’ que marca um ano de saudades, acontecerá na Paróquia Nossa Senhora das Graças, na rua Libertador, às 20h.

Com informações da assessoria