Miss Ucrânia que luta na guerra contra a Rússia sofre acidente de ônibus

Anastasiia Lenna, Miss Grand Ucrânia em 2015 que se alistou para defender seu país contra a invasão da Rússia, sofreu um acidente de ônibus no dia 27 de agosto quando fazia o trajeto entre Istambul, na Turquia, e Kiev. Em uma publicação em sua conta no Instagram, na última segunda-feira (5), ela disse que está no hospital há uma semana.

A modelo conta que o acidente ocorreu na cidade de Focsani, na Romênia, quando o ônibus caiu em uma vala na estrada. “Tinham apenas dois motoristas e este é um percurso que começa às 9h de um dia e termina às 17h do dia seguinte”, explica.

Quando os passageiros pediram para um dos motoristas parar de dirigir para descansar por duas horas, ele recusou e apenas reduziu a velocidade. Segundo Anastasiia, “o acidente poderia ter sido evitado”. Ela diz que das 43 pessoas que estavam no ônibus, 23 ficaram feridas, sendo quatro em estado grave.

“A transportadora Gunsel Group tem grande responsabilidade pelo acidente e terá que responder pelo que fez. Curiosamente, por enquanto, a empresa está evitando a comunicação. Eu quero saber por quê?”, conclui.

No Instagram, a Gunsel Group publicou o seguinte comunicado: “Estamos profundamente triste com o evento ocorrido no dia 27 de agosto de 2022. Infelizmente, as circunstâncias por trás das quais ocorrem a maioria dos acidentes rodoviários comuns na indústria dos transportes são diversas e imprevisíveis e não estão sob nosso controle. Estivemos com os nossos passageiros desde o primeiro momento do acidente e continuaremos a apoiá-los constantemente de forma moral e material.”

Após a notícia de que a ex-miss Ucrânia estava lutando contra as forças russas circular na internet, logo no início da invasão russa em fevereiro, surgiram rumores de que a informação seria falsa. Entretanto, em publicações no seu Instagram, Anastasiia confirma que está em combate.

“A confiabilidade das Forças Armadas da Ucrânia está conosco. A preocupação dos voluntários está conosco. Com a gente está a coragem de todo cidadão pacífico que defende a retaguarda e resiste aos ocupantes armados”, escreveu em uma publicação em que aparece de uniforme militar segurando uma arma.

Lenna também respondeu perguntas no Instagram sobre sua atuação na guerra entre a Ucrânia e a Rússia.