Ministros e secretários do AM visitam Tabatinga e Atalaia do Norte em ação da Univaja

O governador do Amazonas, Wilson Lima, determinou que uma comitiva do executivo estadual acompanhe hoje (27), as ações da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) em Atalaia do Norte, região da tríplice fronteira de Brasil, Colômbia e Peru. A equipe composta de secretários de Estado se une a ministros e secretários do Governo Federal que participam da ação, organizada pela entidade e Governo Federal, na primeira visita de membros do executivo federal à região.

A comitiva que irá representar o governador Wilson Lima, convidado pela Univaja, inclui secretários de Estado de pastas estratégicas para a tríplice fronteira e a questão indígena.

A ordem do governador é manter todo o aparato do Estado à disposição do Governo Federal e retomar as tratativas em busca de investimentos, que reforcem a segurança na fronteira e políticas públicas para os indígenas e demais moradores da região do Alto Solimões, além do combate ao garimpo e pesca ilegal na região da Terra Indígena do Vale do Javari, que constitucionalmente está sob a jurisdição federal.

Entre os agentes estaduais confirmados estão o secretário de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur, a secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc), Jussara Pedrosa, e o atual diretor-presidente da Fundação Estadual do Índio (FEI), Vandelerlei Alvino.

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel Marcus Vinícius Oliveira, também compõe a comitiva. E representantes da Secretaria de Estado de Governo (Segov) e da Casa Militar completam a equipe que estará hoje (27), em Tabatinga e Atalaia do Norte.

Com informações da Secom