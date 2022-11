Ministros do STF decidem não encontrar Bolsonaro até ele reconhecer derrota na eleição

Ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiram não se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro até que ele declare publicamente que aceita o resultado da eleição. Bolsonaro convidou os integrantes do tribunal para uma conversa no Palácio da Alvorada, mas não houve confirmação da presença de ninguém.

Na tarde de hoje, os ministros vão se reunir para decidir uma posição conjunta sobre o caso. Nos bastidores, há preocupação com o fato de Bolsonaro não ter vindo a público ainda para reconhecer a derrota nas urnas e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo (30).

Nos quatro anos de mandato, Bolsonaro atacou a credibilidade da urna eletrônica e do sistema eleitoral brasileiro. Também não poupou críticas a ministros do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) – em especial, Alexandre de Moraes, relator de inquéritos que miram o presidente.

A preocupação na corte cresceu depois que manifestantes tomaram contas de rodovias, em protesto contra o resultado das eleições. Bolsonaro também não se pronunciou sobre o episódio.

Com informações do Uol