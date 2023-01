Ministro de Lula usou dados falsos para justificar gastos com voos de helicóptero

Juscelino Filho, atual ministro das Comunicações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou documentos com dados falsos para justificar 23 viagens de helicóptero durante as eleições de 2022, informa o jornal O Estado de S. Paulo nesta terça-feira, 31.

Em prestação de conta à Justiça Eleitoral, Juscelino – que fez campanha para deputado federal – levou os nomes de três pessoas que ele identificou como “cabos eleitorais”, mas a reportagem apurou que se trata de uma família, um casal e uma menina de dez anos, natural de São Paulo e sem relação com o político.

As viagens de helicóptero foram apresentadas para justificar o gasto de R$ 385 mil do Fundo Eleitoral para a campanha de Juscelino como deputado, mas a família cujo nome aparece nos documentos nega até mesmo conhecer o ministro.

“Isso aí está errado, provavelmente é uma fraude. Não tenho nenhuma ligação com campanha nem com político no Maranhão”, afirmou Daniel Andrade, que aparece na documentação.

Ouvido pelo Estadão, Andrade afirmou já ter usado o serviço da empresa aérea que aparece na documentação, mas para realizar viagens dentro do Estado de São Paulo, e não para o Maranhão, como consta no material enviado à Justiça Eleitoral. “Provavelmente, usaram meu nome e puseram na comprovação de despesas. Eles pegaram a lista de passageiros do voo que eu voei e replicaram”, acrescentou.

Na prestação de contas, a campanha de Juscelino afirma, entretanto, que “todos os voos foram feitos em prol da campanha eleitoral, bem como todas as pessoas que constam nos relatórios prestaram serviços diretamente à campanha”.

Entre as viagens de helicóptero na documentação, está passagens por várias cidades do Maranhão, como Vitorino Freire, município que há anos tem influência política da família de Juscelino.

É nesta cidade que o ministro possui uma fazenda que virou alvo de outra reportagem do jornal, sobre o uso de R$ 5 milhões do orçamento secreto para levar asfalto até uma de suas fazendas.

De acordo com a reportagem, Juscelino direcionou recursos do orçamento para a cidade onde sua irmã, Luanna Rezende (União Brasil), é prefeita. Para a obra, foram contratadas uma empresa de um amigo de longa data do ministro e um engenheiro cuja indicação veio de seu grupo político.

Defesas

Juscelino Filho ainda não se manifestou sobre os dados falsos apresentados à Justiça Eleitoral.

A empresa de helicópteros Rotorfly Táxi Aéreo disse que houve um erro em seu sistema e, por causa disso, o nome da família de SP consta na documentação, que um documento corrigido foi enviado aos advogados do ministro.

Fonte: Terra