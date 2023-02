Ministro aponta fraude e suspeita que 2,5 milhões recebam o Bolsa Família indevidamente

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou hoje (9), que a pasta está revisando as famílias inscritas no Bolsa Família para evitar fraudes.

“Temos um foco de mais ou menos 10 milhões de beneficiários que estão na linha da avaliação, dessa revisão do cadastro. Destes que recebem, 2,5 milhões têm grandes indícios de irregularidade’, revelou Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Segundo ele, há pessoas com renda superior a nove salários mínimos mensais que recebem o benefício voltado para famílias pobres.

“Temos ali pessoas com renda elevada recebendo Bolsa Família. Do lado de fora, pessoas sem renda, passando fome, que não conseguem acessar. É mais que atualização do cadastro, é uma justiça na área social”, afirmou.

Até dezembro do ano passado, data da atualização mais recente, 21,9 milhões de famílias estavam inscritas no benefício. O valor médio recebido por família é de R$ 614,21.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

• Famílias em situação de extrema pobreza, com renda familiar mensal igual ou inferior a R$ 105 por pessoa

• Famílias em situação de pobreza que tenham renda familiar mensal de R$ 105,01 e R$ 210 por pessoa; além de ao menos uma pessoa com menos de 21 anos, gestante ou mulher que esteja amamentando

Para saber a renda mensal por pessoa é preciso somar todos os rendimentos e salários dos membros da família, que moram na mesma casa, e dividir pelo número de pessoas.

Com informações do Uol