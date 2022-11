Ministério Público sedia amanhã debate sobre ‘Novos Caminhos contra a Corrupção’

Durante o encontro, a historiadora e professora Etelvina Norma Garcia e o promotor do Ministério Público de Roraima (MP-RR) e professor Márcio Rosa da Silva debaterão o tema

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) sedia amanhã (25), o evento ‘Novos Caminhos contra a Corrupção’. A cerimônia incluirá o lançamento do livro 200 anos de independência do Brasil: das margens do Ipiranga às margens da sociedade, do O procurador Roberto Livianu, membro do Ministério Público de São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção (Inac).

A obra é uma coletânea de artigos críticos sobre o sistema político que rege o Brasil, desde a invasão portuguesa, e os impactos em diversas áreas da sociedade. O livro será lançado amanhã (25), em um evento especial no auditório do MPAM, na avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

O lançamento contará ainda com uma mesa de debate composta por Livianu, a historiadora e professora Etelvina Norma Garcia e o promotor do Ministério Público de Roraima (MP-RR) e professor Márcio Rosa da Silva, ambos coautores do livro assinado por Livianu.

O procurador paulista destaca a necessidade de formar uma frente democrática, estabelecer diálogo e governar para todos os cidadãos brasileiros. “Nenhum poder deve se sobrepor a outro. Não temos um quarto poder e nem poder moderador. É preciso respeito à separação constitucional entre os poderes”, afirma o procurador paulista, que vê com preocupação os ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Livianu aponta ainda que a legitimação das urnas ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “é um trunfo relevante”, além de destacar que o futuro chefe do Executivo Federal precisa “ter muita serenidade para entender as manifestações que vêm ocorrendo e deve agir com senso republicano e democrático”.

Ação Independente

A iniciativa de reunir especialistas para falar sobre o bicentenário da Independência do Brasil, comemorado em 2022, é uma parceria do Inac com a associação Ministério Público Democrático, tendo como coautora também a professora Rita Biason, que leciona Ciência Política na Universidade Estadual Paulista (Unesp).Outros nomes que assinam a obra são o médico Gonzalo Vecina Neto, idealizador do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil; o cientista político Renato Janine, ex-ministro da Educação durante a gestão de Dilma Rousseff (PT); o ex-embaixador Rubens Barbosa, o jornalista e presidente da Academia Brasileira de Letras Merval Pereira, dentre outros profissionais.

Evento

Além do lançamento do livro de Roberto Livianu, a cerimônia sediada pelo MPAM contará ainda com a apresentação dos 12 trabalhos destacados para o 3º Prêmio Inac. A solenidade também contará com a presença do controlador-geral do Estado do Amazonas, Otávio de Souza Gomes, e do promotor de Justiça e chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPAM, João Gaspar Rodrigues.

SERVIÇO

Realização do evento “Novos Caminhos contra a Corrupção” e lançamento do livro “200 anos de independência do Brasil: das margens do Ipiranga às margens da sociedade”.

Data: 25 de novembro de 2022 (sexta-feira).

Horário: 10h

Local: Sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, localizado na avenida Coronel Teixeira, 7.995, Ponta Negra.

Com informações da assessoria