Ministério Público lança nova edição da ‘Campanha Amigo Solidário’ em favor de autistas

O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Amazonas (Sindsemp-AM) incentiva a participação de colaboradores na campanha em apoio a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

O Centro de Apoio Operacional à Infância e Juventude – CAOIJ do Ministério Público do Amazonas (MPAM) lançou a segunda edição da campanha “Amigo Solidário 2022”, que acontecerá no dia 11 de outubro. Neste ano, milhares de crianças manauaras com Transtorno do Espectro Autista (TEA) serão homenageadas, por meio de doações de cestas básicas e brinquedos para a AMA (Associação Amigos do Autista), MUPA (Associação Mães Unidas Pelo Autismo), MOAB (Associação Movimento Orgulho Autista) e do Espaço de Atendimento Multidisciplinar do Autismo Amigo Ruy.

O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Amazonas (Sindsemp-AM) destaca a relevância da ação e de como essa iniciativa pode beneficiar muitas famílias. “Sempre buscamos mostrar a todos os servidores a importância que eles têm enquanto profissionais e cidadãos. Nossa categoria é consciente e deseja contribuir com as Instituições em ações sociais desse tipo. Incentivamos uma forte adesão e esperamos que o resultado ultrapasse todas as expectativas”, afirmou o presidente do Sindsemp-AM, Marlon Bernardo.

Além de arrecadar cestas básicas e brinquedos pedagógicos junto a Membros e servidores do MPAM, a campanha oferecerá atendimentos de serviços básicos de saúde e lazer e palestras de conscientização. Também será realizada uma audiência pública, em parceria com a Comissão de Promoção em Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A ação social ocorrerá no Parque Cidade da Criança, no dia 11/10.

“Nossa campanha não se limita a ajuda material a crianças dessas entidades, mas será, também, uma forma de nos aproximar dessas instituições e famílias. O intuito maior é dar visibilidade à causa, chamando a atenção para a condição do Autismo e os direitos das crianças e adolescentes autistas”, explicou a Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAO-IJ), Romina Carmen Brito Carvalho.

As doações podem ser feitas na recepção da sede ou em qualquer unidade do MPAM, das 8h às 16h.

Todas as unidades do MPAM estão recebendo as doações

Sede: Avenida Coronel Teixeira, n. 7995 – Bairro Nova Esperança – Tele (092) 3655.0500

Unidade Aleixo: Av. André Araújo, nº 358 – Aleixo

Unidade Belo Horizonte: R. Belo Horizonte, 500 – Adrianópolis

Unidade Paraíba: Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho, 175 – Adrianópolis

