Millennium Shopping entrega duas toneladas de alimentos a comunidades de Manaus

O Millennium Shopping realizou a entrega de duas toneladas de alimentos não perecíveis, quase duas mil peças de roupas e sapatos, além de produtos de higiene pessoal, às famílias atendidas pela campanha solidária Manaus Invisível e que residem em comunidades localizadas nos bairros Tarumã, Colônia Antônio Aleixo e Lagoa Azul.

“Ficamos muito felizes com o resultado da ação que, entre agosto e outubro, engajou nossos clientes, colaboradores, lojistas e parceiros em uma corrente do bem para levar ajuda a cerca de 500 famílias que enfrentam dificuldades financeiras”, disse a coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier.

Há casas em que moram até 14 pessoas. “Sem dúvida, a chegada desses itens vai contribuir para a qualidade de vida dessas famílias”, destacou a coordenadora, que esteve à frente da iniciativa.

Elizandra destaca que solidariedade é um dos principais pilares do Millennium Shopping. “Ao longo do ano, realizamos uma série de ações sociais que mostram que a empatia e a solidariedade podem ajudar e levar alegria a diversas famílias”, afirma a coordenadora de marketing do shopping.

Com informações da assessoria