Millennium realiza promoção “compre e ganhe” em comemoração ao Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando e para celebrar a data o Millennium Shopping acaba de lançar a campanha “Te Levo Comigo”, que vai premiar os pais com mochila para notebook. Juntando R$ 400 em compras nas lojas participantes, o cliente apresenta as notas fiscais e retira o brinde no balcão localizado próximo da praça de alimentação. A ação vai até o dia 14 de agosto ou enquanto durarem os estoques.

A coordenadora de marketing do Millennium Shopping, Elizandra Xavier, informa que os clientes terão três opções de cores de mochilas: preta, azul e marrom, disponíveis de acordo com o estoque. “O Dia dos Pais é mais uma data importante para o varejo e escolhemos um brinde especial para agradar os papais”, destacou.

A participação na campanha é limitada a dois brindes por CPF durante toda a ação. Apresentando R$ 800 ou mais em compras o cliente terá direito a dois brindes da promoção, até que se atinja o limite de brindes por CPF. O regulamento da promoção pode ser conferido no site www.millenniumshopping.com.br.

O Millennium também vai ajudar os clientes na hora de escolher o presente ideal do paizão. As lojas estão com diversas novidades, principalmente nos segmentos de vestuário, acessórios de moda, perfumaria, smartphones, relógios e informática.

Além disso, os restaurantes do shopping também estarão de portas abertas para quem quiser reunir a família para um almoço ou jantar em comemoração ao Dia dos Pais. “O que não faltam são opções para tornar a data ainda mais especial”, afirma a coordenadora de marketing do Millennium.

Com informações da assessoria