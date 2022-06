Mickey Mouse One: Avião que foi de Walt Disney é restaurado para centenário

Uma das aeronaves mais mágicas do mundo está prestes a voltar à cena. O avião Grumman Gulfstream I que pertenceu a Walt Disney está sendo restaurado para ser exposto novamente após anos afastado do público.

Será possível ver seu retorno em setembro na D23 Expo, conferência que celebra os 100 anos da Disney. Apelidado de Mickey Mouse One ou The Mouse, foi possível vê-lo durante anos após sua aposentadoria no Disney’s Hollywood Studios, na Flórida (EUA).

Ele foi retirado do local para ampliação de uma das atrações do parque temático, e ficou preservado em outro local do Walt Disney World Resort. Ele agora passa por um processo de restauração para retornar à sua melhor forma.

O avião

O Grumman G-159 Gulfstream I foi o segundo avião pertencente a Disney. Ele é registrado com a matrícula N234MM, sendo o MM ao final uma alusão a Mickey Mouse, seu personagem mais famoso.

O avião foi fabricado em 1963 e utilizado por Disney com frequência para viajar da Califórnia à Flórida, onde viria a ser construído o novo parque temático da empresa. Desde 1992, ele foi aposentado para ser exibido aos visitantes do parque.

O avião tinha uma configuração para levar menos passageiros (dez ao todo), o que permitia maior conforto a bordo. Ele atingia uma velocidade de até 560 km/h e voava até 4.000 km de distância sem precisar parar para reabastecer.

Seu comprimento era de 19,4 metros, sua envergadura (distância de ponta a ponta das asas) é de 23,9 metros e sua altura é de 6,9 metros.

Disney também usou um Beechcraft Queen Air (1963-1965) e um Beechcraft King Air (1965-1967). Entretanto, o mais icônico de seus aviões foi o Mickey Mouse One.

Os detalhes

A empresa não anunciou se a restauração do G-159 seria para que ele pudesse voltar a voar ou apenas para fins estéticos.

O interior do avião foi personalizado a pedido do próprio Disney. A pintura exterior não é tão chamativa, mas, após algumas versões, o desenho do rato icônico foi inserido na cauda.

Disney era fã da aviação, e o modelo contava com alguns detalhes especiais para atender sua paixão. Em seu assento, o executivo tinha um painel com um altímetro e um velocímetro (indicador de velocidade do ar) onde podia acompanhar o que se passava na aeronave.

Nesse mesmo painel, ao centro, havia um relógio personalizado do Mickey, onde os ponteiros foram substituídos pelos braços do personagem. Ainda havia um telefone direto para falar com os pilotos quando ele quisesse.

Disney teria se inspirado para uma das principais atrações de seus parques justamente ao voar a bordo do Mickey Mouse One. Ao sobrevoar o forte El Morro, em Porto Rico, o empresário teve a ideia de como seria o visual ideal para criar o Piratas do Caribe, passeio que pode ser encontrado em vários de seus parques.

Em 2021, o avião foi visto “embrulhado” em um plástico preto em uma zona afastada nos parques da Flórida. Embora cause estranheza, essa proteção evitaria que intempéries afetassem a aeronave, que, hoje sabemos, iria passar por uma restauração em breve.

