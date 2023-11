Michelle e Eduardo incitavam Bolsonaro a dar golpe, diz Mauro Cid em delação

Depois de uma fala avassaladora do Dr Procurador enterrando de vez a tal delação que mais é uma confissão era mais do que esperada e necessária uma resposta grande por parte de quem nos ataca com novos vazamentos.

Deveria ser grande para de fato tentar impactar, mas novamente é…

— Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) November 10, 2023