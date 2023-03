Michelle Bolsonaro toma posse como presidente do PL Mulher

Michelle Bolsonaro é, oficialmente, a nova presidente do PL Mulher. A ex-primeira-dama tomou posse na manhã desta terça-feira, 21, em Brasília, e vai liderar organização feminina vinculada ao Partido Liberal, o mesmo de seu marido, Jair Bolsonaro. O PL trabalha para alavancar a carreira política de Michelle para que ela dispute uma eleição.

Em seu discurso, a ex-primeira-dama afirmou que as mulheres precisam “unir forças” e disse que o PL é o “partido que mais valoriza a mulher”.

“Estamos numa crescente com cada vez mais mulheres ocupando espaços de liderança no Brasil e é lindo ver. Mas é claro, queremos que esses números aumentem cada vez mais. Precisamos unir forças e não podemos continuar assistindo nos jornais os nossos direitos sendo violados. Não vamos passar por essa vida sem ter deixado um país mais justo e inclusivo”, afirmou Michelle durante a cerimônia. Michelle também falou em “grande missão” de presidente o PL Mulher. “Darei o melhor de mim para o crescimento efetivo da participação da mulher na política brasileira. (…) Começaremos juntas a trabalhar para que no futuro sejamos também lembradas como mulheres que fizeram acontecer na história da política”, acrescentou. Ela também agradeceu o apoio do marido, da família e de amigos do meio político, como as senadoras Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS).

Fora do Brasil desde dezembro do ano passado, Jair Bolsonaro participou da cerimônia por meio de videoconferência, e chegou a se emocionar em seu discurso.

“Hoje é um dia muito especial. Estamos aí com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente nesse evento ao lado da minha esposa e da minha família, mas a vida se faz em momentos felizes e momentos tristes. E tudo passa a ser ensinamento para nós. E creio eu que esse momento difícil para todos os brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes temos que sofrer para darmos valor ao que esta em nosso lado”, disse o ex-presidente.

Bolsonaro finalizou sua mensagem mandando um abraços aos homens e um “beijo nas mulheres”.

A ex-primeira-dama agradeceu o apoio do marido, dizendo: “Eu te amo, meu velho”. Ela também pediu para que os participantes da cerimônia cantassem “Parabéns para você” a Bolsonaro, que completa 68 anos nesta terça.

“Um homem simples que se tornou um grande líder e que resgatou o amor e o patriotismo da nossa nação”, afirmou Michelle ao se declarar ao marido.

Michelle encerrou o discurso com “Deus, pátria, família e liberdade”, slogan utilizado por Bolsonaro.

Mais cedo em seu discurso, Michelle desceu do palco e conversou com a pastora Adelai Quefar. Ela citou uma passagem bíblica enquanto abraçava a religiosa: “Em provérbios 31:10 diz que mulher virtuosa é mais preciosa do que pedras preciosas. Hoje, a única joia aqui presente são vocês, mulheres”, disse Michelle, que na sequência elogiou diretamente a pastora. “Você me inspira, você é uma joia preciosa”, afirmou.

A cerimônia foi prestigiada por políticos aliados da família Bolsonaro como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; deputados como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG); o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e a vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP).

