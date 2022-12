Michelle assume atitude de candidata a presidente

A primeira-dama Michelle Bolsonaro tem assumido protagonismo político, ocupando o espaço do marido, ainda em prolongado silêncio, fazendo aparições pontuais e declarações importantes. Há dias, foi ovacionada ao chegar à diplomação dos eleitos no DF, como a amiga senadora Damares Alves (Rep), e criticou nas redes sociais parlamentares aliados que apoiaram a PEC Fura-Teto. A atitude de Michelle reforça insistentes referências nos meios políticos sobre sua candidatura a presidente.

A apatia sugere desinteresse do atual presidente de assumir o papel de líder da oposição, após sair das urnas com o voto de metade do País.

Confirmado o desinteresse de Bolsonaro por 2026, é quase certo que ele se faça representar por alguém claramente ligado a ele, como Michelle.

A imagem positiva de Michelle Bolsonaro anima os apoiadores do atual governo, transformando-se em opção clara do PL ao Planalto.

Tarcísio de Freitas (Rep), também é apontado como alternativa, mas seus amigos têm dito que é mais provável a sua candidatura à reeleição.

