Messi, Lebron, Cristiano Ronaldo e Neymar estão entre os atletas mais bem pagos do mundo

Forbes divulga lista anual com top-10 inteiramente masculino com Messi na liderança; Naomi Osaka é a mulher mais bem colocada na 19ª posição

A Forbes anunciou nesta quinta-feira a lista que muitas pessoas gostariam de estar: a de pessoas mais bem pagas no mundo. No recorte entre os esportistas, o top-10 é composto majoritariamente por atletas do futebol e do basquete. No esporte da bola laranja, nomes como LeBron James (2°), Stephen Curry (5°), Kevin Durant (5°) e Giannis Antetokounmpo (10°) aparecem com destaque. O mais novo aposentado Roger Federer ocupa a 7ª posição.

O topo da lista é de Lionel Messi que, aos 35 anos, ostenta uma fortuna avaliada em aproximadamente R$ 674,89 milhões nos últimos 12 meses. Isso levando em consideração não só os ganhos com o PSG, clube do argentino, mas também fora dele. Na sequência, Cristiano Ronaldo (3°) e Neymar (4°) são outros nomes do futebol.

Já entre as mulheres, a tenista japonesa Naomi Osaka é a mais bem ranqueada na 19ª colocação. Na sequência, Serena Williams aparece na 31ª. A norte-americana, detentora de 23 Grand Slams, anunciou a aposentadoria após o US Open de 2022, mas tem dado brincado sobre um possível regresso.

Além do trio futebol, basquete e tênis, ganha destaque o mexicano Canelo Álvarez, do boxe, e norte-americano Tom Brady, do futebol americano.

Confira o top-10!

1. Lionel Messi – R$ 674,89 milhões

2. LeBron James – R$ 629,21 milhões

3. Cristiano Ronaldo – R$ 597,02 milhões

4. Neymar – R$ 493,19 milhões

5. Stephen Curry – R$ 481,7 milhões

6. Kevin Durant – R$ 478,14 milhões

7. Roger Federer – R$ 470,87 milhões

8. Canelo Álvarez – R$ 467,23 milhões

9. Tom Brady – R$ 435,57 milhões

10. Giannis Antetokounmpo – R$ 419,99 milhões

Com informações do ge.globo