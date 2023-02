Messi confirma favoritismo, é eleito o melhor do mundo e chega a 30 títulos individuais

Levantamento do ge leva em consideração premiações de principais ligas e campeonatos de clubes e seleções

Lionel Messi conquistou hoje (27), mais um prêmio The Best, da Fifa. Esta foi a sétima vez que o jogador do Paris Saint-Gemain foi o eleito o melhor jogador do mundo em uma temporada. Com a atual conquista, Messi chega a 30 títulos individuais na carreira.

O ge levou em consideração premiações concedidas pela La Liga, Uefa, Conmebol, France Football e Fifa ao jogador argentino.

Messi segue como o maior vencedor da premiação com o o heptacampeonato do The Best. Sua trajetória como premiado começou em 2009 e, desde então, o argentino só não esteve entre os três melhores do mundo na temporada de 2018.

Lionel Messi, herói do tricampeonato mundial da Argentina, é eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa pela sétima vez

“Eu estou muito nervoso, muito feliz e gostaria de dizer que é uma honra estar aqui novamente, mais uma vez entre os três melhores jogadores do mundo. Benzema e Kylian jogaram demais ao longo desse ano. Maravilhoso para mim poder estar nessa gala e levar o prêmio. Fico muito feliz”, comemorou.

Messi, The Best

• Melhor Jogador da LaLiga 2009

• Bola de Ouro 2009

• Melhor do Mundo Fifa 2009

• Melhor Jogador da LaLiga 2010

• Bola de Ouro Fifa 2010*

• Chuteira de Ouro 2010

• Melhor Jogador da LaLiga 2011

• Bola de Ouro Fifa 2011*

• Melhor Jogador da Uefa 2011

• Melhor Jogador da LaLiga 2012

• Bola de Ouro Fifa 2012*

• Chuteira de Ouro 2012

• Melhor Jogador da LaLiga 2013

• Chuteira de Ouro 2013

• Melhor Jogador da Copa do Mundo 2014

• Melhor Jogador da LaLiga 2015

• Bola de Ouro Fifa 2015*

• Melhor Jogador da Uefa 2015

• Melhor Jogador da Copa América 2015

• Melhor Jogador da LaLiga 2017

• Chuteira de Ouro 2017

• Melhor Jogador da LaLiga 2018

• Chuteira de Ouro 2018

• Melhor Jogador da LaLiga 2019

• Bola de Ouro 2019

• Chuteira de Ouro 2019

• Fifa The Best 2019

• Bola de Ouro 2021

• Melhor Jogador da Copa América 2021

• Melhor Jogador da Copa do Mundo 2022

• Fifa The Best 2022

Entre 2010 e 2015, a Fifa e a France Football se uniram e fizeram cerimônias únicas, concedendo o prêmio Fila Bola de Ouro para os vencedores de cada temporada.

Com informações do ge / Globo