A Operação Carnaval desencadeada pela Tumpex, empresa de coleta de lixo que atua em Manaus, retirou o equivalente a 5% a mais apenas no Sambódromo e proximidades. A ação de coleta de lixo foi intensificada no período de folia e contou com a mão de obra de mais de 500 colaboradores, sendo 400 auxiliares e 100 motoristas.

“Como estamos em período chuvoso, é muito importante que a limpeza nos bairros da cidade, e também nos locais onde acontecem as festas de Carnaval, seja feita de forma eficiente para que esses resíduos não sejam encaminhados e despejados nos rios e igarapés. Por isso, elaboramos um amplo planejamento a fim de que os brincantes da folia, bem como os moradores nos bairros, pudessem permanecer em segurança, sem lixos nas ruas”, afirmou Marcus Melo, gerente administrativo da empresa.

Para Maciel Lima da Silva, motorista há dez anos na empresa, o que mais chamou a atenção foi a quantidade de fantasias descartadas. “O volume delas no lixo foi bem maior que em 2023, pois encheu o caminhão no segundo dia de evento do Sambódromo. Este ano, o volume mais significativo foram adereços de corpo confeccionados com peças metálicas, arame, varetas de aços, plumas, isopor, TNT, entre outros”, afirmou Maciel.

De acordo com o sistema de monitoramento da empresa Tumpex, em comparação ao mesmo período no mês de janeiro, a média era de 1 mil toneladas de lixo coletadas diariamente, somando os turnos matutino, vespertino e noturno.

Os colaboradores destacam os desafios do trabalho durante a Operação Carnaval para garantir a segurança. “Após o desfile, os foliões jogavam em qualquer lugar suas fantasias. Tivemos arrastar esse material com pontas de arame expostas entre as pessoas, com atenção redobrada para não machucar ninguém”, declarou Sidnei Aporcino, que trabalha há 15 anos como auxiliar de limpeza.

Além da ação no Sambódromo de Manaus durante o desfile das escolas de samba, as equipes da Tumpex também foram distribuídas pelas zonas da cidade onde aconteceram as tradicionais bandas de carnaval. De acordo com a empresa, um esquema especial foi montado para atender as demandas e não deixar a cidade suja.

“Cada garrafa jogada na rua, cada pedaço de papel, contribui para os desastres ambientais como alagamentos e deslizamentos de terras. Por isso a importância do descarte correto e a coleta diária. Todos os dias, mais de 500 funcionários trabalham para manter a cidade de Manaus limpa”, garantiu Marcus Melo. A ação de limpeza acontece diariamente, nos turnos matutino, vespertino e noturno.

