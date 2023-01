Mercado Livre substitui Americanas em patrocínio no BBB23

O Mercado Livre vai substituir a Americanas S.A. como patrocinador do BBB 23. Mais cedo, a Americanas havia confirmado à reportagem que deixaria o programa para “focar na gestão do negócio”. O anúncio vem dois dias depois de a empresa revelar um rombo de R$ 20 bilhões.

“A Americanas S.A. informa que cancelou sua participação no BBB 23. Neste momento, a companhia está focada na gestão do negócio e no propósito de oferecer a melhor experiência a seus clientes, parceiros e fornecedores. A Rede Globo segue como relevante parceira na estratégia de marketing e comunicação da Americanas S.A”

O contrato do Mercado Livre com a Globo inclui a participação em provas e atividades rotineiras do programa, como festas e ativações pontuais.

“Identificamos neste projeto um grande potencial de amplificar nosso propósito de democratizar o comércio, levando uma experiência de excelência em e-commerce a todo o Brasil.”

*Com UOL