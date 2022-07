Menino gabarita prova para Aeronáutica e passa no vestibular para Medicina aos 14 anos

Mãe de Caio Temponi diz que percebeu que o filho era superdotado quando, aos três anos, ele teria decorado a tabuada em um dia

Você lembra o que estava fazendo com 12 anos de idade? O cearense Caio Temponi, por exemplo, pode se orgulhar de ter gabaritado a prova da Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Barbacena (MG), da Aeronáutica.

A mãe do adolescente, a dona de casa Laurismara Temponi, garante que ele foi o mais novo da história a conseguir tal feito, mas a Força Aérea Brasileira não confirma a informação. Por outro lado, Caio acumula conquistas que impressionam: melhor colocação no vestibular para Administração, na Universidade Estadual do Ceará (UECE); para Direito, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); e para Engenharia Civil, na Universidade Federal do Cariri (UFCA).

Caio também já alcançou a 22ª colocação no vestibular para Medicina pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Hoje com 14 anos, o estudante, que sonha em ser médico ou juiz, está matriculado no 2º ano do Ensino Médio e acompanha as aulas do 3º ano em uma escola de Fortaleza (CE), já que pulou pelo menos três séries enquanto estava no Fundamental.

A família de Caio ainda pensa além. Segundo conta à reportagem do Terra, Laurismara Temponi pretende conseguir na Justiça que Caio conclua o Ensino Médio ainda este ano, para que possa ingressar na faculdade já em 2023.

Apesar dos planos, tanto avanço para um menino que mal chegou à adolescência preocupa os pais. Eles garantem que todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento de Caio é acompanhado por neuropsicólogos e outros especialistas.

“A gente fica com receio, porque são ambientes totalmente diferentes [escola e faculdade]. Vamos esperar o momento certo, que ele queira ir, mas também vamos fazer avaliação para ver se ele tem a maturidade. Vamos colocar na balança se está na hora certa”, garante a mãe.

Avançado desde a infância

Tanto talento para os estudos nas mais diversas áreas de conhecimento não surgiram de repente. Laurismara conta que percebeu que o filho aprendia com facilidade e rapidez ainda na infância, quando, aos três anos, o menino teria decorado toda a tabuada em apenas um dia. “Nos pegou de surpresa”, relembra a mãe.

Não é à toa que Caio é medalhista de Ouro nas Olimpíadas de Mayo Nível 1 (até 13 anos), competição anual de matemática entre alunos do ensino fundamental e ensino médio, assim como na Olimpíada de Matemática Online em Português, competição que reúne estudantes de língua portuguesa e espanhola.

Mais uma vez, ele gabaritou a prova

O impacto do avanço de Caio em relação às crianças da mesma idade foi sentido com mais intensidade no primeiro ano da pré-escola. “Lembro de ir buscá-lo no último dia letivo daquele ano e os alunos com as camisetas rabiscadas, com as assinaturas deles. Comentei com outra mãe que aquilo era uma gracinha, mas ela me falou: ‘Você tá de brincadeira? Foi o Caio que escreveu em todas as camisas. As crianças ainda estão aprendendo as letrinhas'”, conta.

“Quando percebemos que ele era mais avançado que a turma, começamos a dar auxílio a ele, com livros mais avançados e outros conteúdos”, explica a mãe. Segundo ela, o estudo em casa possibilitou que Caio pulasse o 1º, 3º e 8º anos do Ensino Fundamental, uma vez que ele já estava familiarizado com os conteúdos ministrados em aula naquelas séries.

Rotina de estudos

A rotina para obter esses resultados é intensa. O adolescente Caio Temponi acorda às 7h e já começa a estudar. À tarde, quando tem aula, fica na escola até a noite. Se não tiver escola, Caio reserva o período para revisar com simulados e videoaulas os conteúdos que já tenha aprendido. Ele costuma dormir por volta de 22h, para acordar cedo no dia seguinte e seguir estudando.

Ele gosta mais de aprender sobre Matemática e Física, mas garante que não há conteúdo do qual desgoste. “Quero sempre aprender coisas novas, gosto muito de estudar”, diz. “Quero ser médico ou juiz pela estabilidade financeira, mas também para ajudar as pessoas de alguma forma”.

Apesar do compromisso sério com os estudos, o adolescente afirma que não deixa de curtir o que outros garotos da sua idade também curtem. Nos momentos de lazer, ele assiste Pokémon e joga futebol e ping-pong com os amigos.

Caio também mantém um canal no YouTube, Gabaritando Com Caio Temponi, onde dá aulas gratuitas de matemática para mais de 20 mil inscritos.

Com informações do Terra