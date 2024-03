O encontro será realizado na UERJ, amanhã e no sábado (15 e 16 de março), com transmissão pelo canal do MCTI no YouTube e deve reunir cerca de 500 representantes das instituições de ensino e pesquisa públicas e privadas, a sociedade civil, setor empresarial, associações e entidades de classe, assim como do Governo Federal.

As mulheres são maioria nas universidades e nas bolsas de iniciação científica, mas só representam 35% das bolsas de produtividade. Essa realidade foi destacada pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, durante o lançamento do “Relatório Agenda Transversal – Mulheres”. Para pensar esse cenário e propor um plano de trabalho com medidas efetivas para modificá-lo, o MCTI vai realizar uma conferência temática com o tema “Mais meninas e mulheres nas ciências: por uma agenda de equidade e interseccionalidade”.

O encontro vai discutir pautas como o impacto da construção de estereótipos de gênero e raças nas carreiras científicas, do assédio e a baixa representação das mulheres em espaços de poder. O evento realizará grupos de trabalho sobre temas que incidem sobre as meninas e mulheres no âmbito da ciência.

No dia anterior ao encontro de meninas e mulheres, a UERJ receberá a conferência temática ciência e tecnologia para o desenvolvimento social, marcada para os dias 14 e 15 de Março.

Espaço democrático

Os dois espaços de diálogo que acontecerão na UERJ integram o calendário da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o mais importante e democrático evento voltado ao debate das políticas públicas do setor. Realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o encontro será dos dias 4 a 6 de junho, em Brasília (DF), e terá o tema “Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido”.

A 5CNCTI tem caráter consultivo e volta a ser organizada depois de um hiato de 14 anos. Seu objetivo é discutir junto à sociedade as necessidades na área de C&T e propor recomendações para a elaboração de uma nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) que deverá ser seguida pelos próximos anos (2024-2030). A nova estratégia substituirá a de 2016-2023, que durante o evento, também terá seus programas, planos e resultados analisados.

Como explica a coordenadora da Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica da UFPR, Regiane Ribeiro, que faz parte do comitê de mobilização do evento, a partir das mesas-redondas, grupos de trabalho e plenárias, os participantes irão elaborar encaminhamentos para promover a equidade de gênero e a maior participação e protagonismo de meninas e mulheres na ciência. Duas das discussões, por exemplo, serão sobre “Impacto da construção de estereótipos de gênero e raça na carreira de mulheres cientistas” e “Baixa representação das mulheridades em espaços de poder”.

Somente com uma discussão ampla e diversa podemos pensar sobre quais os caminhos mais eficazes para que tenhamos não apenas mais mulheres na ciência, mas pesquisadoras e cientistas com reais condições de estudo e trabalho. Até porque sabemos que a questão sobre a concentração de bolsas de produtividade é só um dos desafios enfrentados pelas mulheres nesse contexto. A conferência ampliará esse debate para outros eixos também imprescindíveis”, analisa Regiane.

As bolsas de produtividade (PQ) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) são concedidas a pesquisadores ou pesquisadoras que se destacam em suas respectivas áreas de conhecimento. Dos 16.108 bolsistas dessa modalidade no país, apenas 5.642 são mulheres (35,6%) e os 10.208 restantes (66,4%) são homens, a partir dos dados registrados até julho de 2023, levantados pelo Parent in Science da base do CNPq por meio da plataforma Fala.br.

O Brasil tem, atualmente, mais de 400 mil pós-graduandos, dos quais 224 mil, ou seja, cerca de 55%, são mulheres, segundo dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Entre bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado da instituição, 58% são mulheres. No que se refere à participação docente da pós-graduação, segundo dados da base da Plataforma Sucupira, consolidados em 2021, os homens representam 58% e as mulheres 42%. Há grandes diferenças por área de conhecimento. Nos percentuais mais baixos estão docentes mulheres de áreas como Engenharias e Ciências Agrárias (25 e 23%) e como maior número na Saúde, da Linguística, Letras e Artes (61%).

PROGRAMAÇÃO | 5ª Conferência Nacional de CT&I

Mais meninas e mulheres nas ciências: por uma agenda de equidade e interseccionalidade

Dias 15 e 16 na UERJ – Campus Maracanã (R. São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Rio de Janeiro)

15 de MARÇO de 2024 – SEXTA-FEIRA

14h às 14h30 – Sessão de Abertura

14h30 às 16h – Mesas-Redondas

Mesa 1 – Impacto da construção de estereótipos de gênero e raça na carreira de mulheres cientistas.

Mesa 2 – Combate à Cultura do assédio e violências de gênero e de raça no ambiente acadêmico.

Mesa 3 – Gênero e Financiamento à Pesquisa & Inovação no Brasil: contribuições a uma agenda de equidade e interseccionalidade.

Mesa 4 – Baixa representação das mulheridades em espaços de poder.

Mesa 5 – Políticas de cuidados e maternidade numa perspectiva interseccional

16h às 16h30 – Intervalo com café

16h30 às 18h – Grupos de Trabalho (GT)

GT 1 – Impacto da construção de estereótipos de gênero e raça na carreira de mulheres cientistas.

GT 2 – Combate à Cultura do assédio e violências de gênero e de raça no ambiente acadêmico.

GT 3 – Gênero e Financiamento à Pesquisa & Inovação no Brasil: contribuições a uma agenda de equidade e interseccionalidade.

GT 4 – Baixa representação das mulheridades em espaços de poder.

GT 5 – Políticas de cuidados e maternidade numa perspectiva interseccional

18h – Momento Político

Sessão solene com as Ministras Luciana Santos (MCTI) e Cida Gonçalves (Ministério das Mulheres); representantes de redes e autoridades

16 de MARÇO de 2024 – SÁBADO

8h30 às 9h30 – Café cultural Café da manhã com atividades culturais e sorteio de brindes

9h30 as 12h – Plenária final e Encerramento

Toda a programação será também transmitida pelo canal do MCTI no YouTube (youtube.com/MCTI).

Com informações da assessoria e JC Notícias