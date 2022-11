Meios-irmãos se casam após críticas ao namoro e levantam debate

E se você se apaixonasse por seu meio-irmão? Foi o que aconteceu com Matilda Eriksson, de 23 anos, que se casou com Samuli, de 27, filho de seu padrasto. Em entrevista ao Yahoo Austrália, Matilda afirmou que, no início, os dois tentaram lutar contra a atração que sentiam.

Em 2022 – três anos depois que a mãe de Matilda e o pai de Samuli se casaram –, foi a vez de os dois filhos oficializarem a união.

Embora o casal tenha sido questionado e julgado por amigos, o conselho da mãe de Matilda para que ela seguisse seus instintos a encorajou.

“Ela me disse para eu deixar tudo de lado, seguir meu coração e fazer o que eu achasse mais certo naquele momento. Isso me levou a me casar com Samuli”, disse.

Os dois se conheceram em 2018, durante o aniversário de 50 anos da mãe de Matilda, em que foram apresentados como futuros meios-irmãos. Apesar de terem começado a relação como bons amigos, a química foi começando a surgir.

“Em 2021, começamos a sair com mais frequência, mas inicialmente como amigos ou meios-irmãos. Na primeira vez que algo romântico aconteceu entre nós, decidimos que nunca mais aconteceria. Estávamos com muito medo de perder nossa amizade”, lembra.

Eles, contudo, não conseguiram manter a decisão inicial. Com o apoio dos pais, os dois ficaram noivos em outubro de 2021 e se casaram em julho deste ano.

E você, casaria com seu meio-irmão?

*Com informações de Metropoles