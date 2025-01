O prefeito de Manaus em exercício, Renato Junior, se reuniu nesta quarta-feira (8), com o secretário municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças do Clima (Semmasclima), Fransuá Matos, e equipe, para falar sobre os próximos passos da gestão ambiental municipal. A reunião aconteceu na sede da Semmasclima.

O titular da secretaria e diretores apresentaram os resultados alcançados nos últimos 4 anos de gestão, bem como as ações e os principais projetos da pasta. A Semmasclima tem por finalidade estabelecer a Política Municipal de Meio Ambiente de Manaus, executando o controle ambiental com o licenciamento, monitoramento e a fiscalização das atividades de impacto local, além de ser responsável pela administração de áreas protegidas e de diversos programas e projetos que envolvem a arborização da cidade e a educação ambiental da população.

Os projetos apresentados ao chefe do executivo municipal foram: Programa Municipal de Restauração de Ecossistemas Urbanos Viva Mindu, que visa a recuperação a longo prazo de toda a bacia hidrográfica do Igarapé do Mindu; Programa Municipal de Arborização e Conservação Florestal “Manaus Verde”, o qual contempla todas as atividades finalísticas da Semmasclima: arborização, áreas protegidas e mudanças climáticas, educação ambiental, fiscalização, geoprocessamento e licenciamento.

O prefeito em exercício, Renato Junior, destacou a relevância da gestão ambiental municipal e parabenizou o novo secretário pela missão recebida. “A visão do prefeito David Almeida é de que a Semmasclima assume um protagonismo nesta gestão, já que o maior ativo de Manaus é a fauna, flora, nossos rios e igarapés. Tenho certeza de que daqui um ano, vamos colher muitos frutos positivos do trabalho realizado pela equipe”, disse.

Algumas necessidades prioritárias de investimentos foram pontuadas para os próximos anos, como: implantação do Parque Municipal Sauim Castanheiras, com Centro de Produção de Mudas, Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) e Espaço de Convivência; Requalificação do Parque Urbanos das Tribos e do Parque Municipal das Nascentes do Mindu; Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano de Ação Climática.

“Seguindo as determinações do prefeito David Almeida, a equipe da Semmasclima está motivada e preparada para entregar ações ambientais que contemplem a melhoria da qualidade de vida da população, atreladas a uma maior proteção dos nossos recursos naturais”, afirmou o secretário Fransuá Matos.

Saiba mais sobre o novo Secretário da Semmasclima

François Vieira da Silva Matos, mais conhecido como Fransuá, nasceu em 2 de abril de 1976. É graduado em Administração (Ufam), Especialista em Marketing Empresarial (Ufam), MBA em Gestão Corporativa com ênfase em Educação (Unicel) e Mestre em Engenharia de Produção (Ufam). Foi professor de graduação e pós-graduação nas instituições Ufam, UEA, Uninorte e Unicel. É imortal pela Academia Amazonense de Administração e pela Câmara Brasileira de Cultura. Fransuá é coautor de dois livros tipo manual em Sistemas de Informações e Administração de Materiais pela Editora da UEA.

Fransuá Matos é servidor de carreira da Prefeitura de Manaus e ocupou cargos de liderança nas secretarias de Saúde, de Meio Ambiente, de Limpeza Urbana e de Assistência Social. Concorreu como candidato a vereador de Manaus em 2016 e foi eleito pelo Partido Verde (PV). No primeiro mandato, foi presidente da comissão de Vigilância Permanente da Amazônia e Meio Ambiente, por duas vezes consecutivas, obtendo a unanimidade de votos dos vereadores nas duas votações para a função.

Na ocasião, transformou o seu gabinete no primeiro gabinete certificado como neutro de carbono da história da Câmara de Manaus, plantou milhares de árvores pela cidade, instituiu uma equipe permanente de conscientização ambiental com os seus assessores, implementou dezenas de jardins ecológicos para neutralizar lixeiras viciadas, participou como voluntário ou incentivador de diversos projetos e grupos ambientais, tais como: “Atitude Limpa”, “Remada Ambiental”, Greenpeace, Escoteiros do Brasil, entre outros.

Em 2019, foi escolhido pelo Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (IBDN) como “Chanceler Ambiental de Manaus” e, em 2024, ganhou a medalha de ouro dos Escoteiros do Brasil, por conta dos seus projetos ambientais em Manaus. No mandato 2016-2020 foi o segundo vereador a aprovar mais leis.

No mandato 2020-2024, foi eleito presidente da Comissão de Educação no primeiro biênio, presidente do Partido Verde e foi escolhido vice-líder e líder do prefeito David Almeida na Câmara. Durante o mandato 2020-2024, foi o vereador que mais aprovou leis, sendo algumas inéditas no país como, por exemplo, a lei de estimulação precoce para crianças especiais, nas creches de Manaus.