Sem pagar o prêmio principal a nenhum apostador nos últimos seis concursos, a Mega-Sena volta a ser sorteada neste sábado (25) com a promessa de contemplar com R$ 80 milhões para quem cravar sozinho as seis dezenas reveladas pela loteria.

O sorteio está marcado para acontecer às 20h, no Espaço da Sorte, que fica na avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.