Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 43 milhões neste sábado

O prêmio acumulado da Mega-Sena pode pagar R$ 43 milhões neste sábado (2). O sorteio do concurso 2.497 da Mega-Sena será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa.

Caso apenas um apostador leve o prêmio deste sábado e aplique os R$ 43 milhões na poupança, ele receberá R$ 263 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em imóveis, o valor seria suficiente para comprar oito mansões em condomínios de luxo ao custo de R$ 5,3 milhões cada.

Este é o terceiro e último sorteio da semana que ofereceu uma chance extra ao apostador, com três concursos. O último sorteio, na quinta-feira (30), não teve ganhadores nas seis dezenas. Os números do concurso 2.496 sorteados foram os seguintes: 07 – 26 – 31 – 38 – 46 – 58.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no site ou aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

*Com R7