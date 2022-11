Mega da Virada terá prêmio de R$ 450 milhões, o maior da história do concurso

DesA Mega da Virada de 2022 renderá o maior prêmio da história da Mega-Sena para o sortudo que acertar as seis dezenas no concurso do dia 31 de dezembro. Segundo a Loterias Caixa, o valor estimado para o sorteio especial 2.550 é de R$ 450 milhões. As apostas poderão ser feitas a partir da próxima quarta-feira, 16.

Diferentemente dos concursos comuns, a Mega da Virada não acumula. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o valor será dividido com aqueles que acertaram cinco números, e assim por diante.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o País, com o volante especial da Mega da Virada, e pela internet, através do portal e do aplicativo da Loterias Caixa. Além dos palpites simples, também é possível organizar e participar de um bolão, em que o jogo é dividido em cotas para cada participante.

Em outubro, a Mega-Sena sorteou R$ 317 milhões, prêmio que até então era o maior do concurso, considerando os sorteios regulares. Na ocasião, duas apostas dividiram o prêmio.

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Em semanas especiais, ocorrem três sorteios, às terças, às quintas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

*Com informações de Terra