Mega da Virada acontece neste sábado (31), a partir das 20h. As apostas podem ser feitas até as 17h nas lotéricas ou pela internet. O prêmio de R$ 500 milhões é o maior da história do concurso.

O valor da aposta simples, com 6 números, é de R$ 4,50; a probabilidade de acerto é de uma em 50 milhões. Já a aposta máxima, de 15 números, custa R$ 22.522,50.