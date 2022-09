Médicos estão preocupados com saúde da rainha Elizabeth

Médicos estão preocupados com a saúde da rainha britânica Elizabeth e recomendaram que a monarca de 96 anos permaneça sob supervisão médica, disse o Palácio de Buckingham nesta quinta-feira, 8.

“A rainha continua confortável e em Balmoral”, informou o palácio em comunicado, que minimizou as especulações de que a monarca sofreu uma queda.

Após o alerta médido, o príncipe britânico Charles e o príncipe William viajaram para a residência da rainha Elizabeth no Castelo de Balmoral, na Escócia.

“Suas altezas reais o príncipe de Gales e a duquesa de Cornualha viajaram para Balmoral”, disse um porta-voz da Clarence House.

Uma fonte do Palácio de Kensington confirmou os movimentos de William.

Reuniões canceladas

Na quarta-feira, 8, a rainha foi forçada a cancelar uma reunião virtual planejada com ministros depois de ser aconselhada a descansar por seus médicos.

No dia anterior, ela havia sido fotografada nomeando Liz Truss como a nova primeira-ministra do país em sua casa escocesa, o Castelo de Balmoral.

A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, disse que todo o país está profundamente preocupado com a notícia. “Meus pensamentos – e os pensamentos das pessoas em todo o Reino Unido – estão com Sua Majestade a Rainha e sua família neste momento”, declarou ela.

*Com Reuters