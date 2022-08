McDia Feliz acontece no próximo dia 27 em todo Brasil em apoio à saúde e educação

Renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac será revertida para projetos de saúde e educação lideradas pelo Instituto Ronald McDonald e Instituto Ayrton Senna

No próximo sábado (27), acontece a 34ª edição do McDia Feliz, uma das principais campanhas do país em arrecadação de fundos para causas infantojuvenis. Na data, toda a renda gerada com as vendas de sanduíches Big Mac será revertida para os projetos liderados pelo Instituto Ronald McDonald, que atua na promoção da saúde e bem-estar para crianças, adolescentes e seus familiares, contribuindo com o aumento das chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil, e pelo Instituto Ayrton Senna, que contribui para ampliar oportunidades para os jovens por meio da educação. Desde sua primeira edição, em 1988, a campanha já arrecadou cerca de R$ 350 milhões.

Este ano, o McDia Feliz conta com Tadeu Schmidt como embaixador, representando todos os apoiadores da ação e buscando engajar o público a entrar nessa corrente do bem. Para os interessados em se juntar ao Tadeu nessa campanha pela saúde e educação, ainda dá tempo de participar. A venda antecipada dos tíquetes está disponível pelo site https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz/participe no valor individual de R$ 18,00. Estão disponíveis, ainda, opções de kits com dois, quatro e oito tíquetes. Na hora da compra, o consumidor poderá escolher qual das duas causas, saúde ou educação, gostaria de ajudar com a sua contribuição.

Os tíquetes digitais estarão disponíveis para compra até o dia 21 de agosto. Já os físicos podem ser adquiridos até dia 24 do mesmo mês. Ambos poderão ser trocados por sanduíches Big Mac no dia da campanha, no Drive-Tudo ou nos balcões dos restaurantes McDonald’s participantes em todo o Brasil.

Em 2021, McDia Feliz arrecadou R$ 22.5 milhões, representando um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. O valor arrecadado beneficiou 66 projetos de 56 instituições que atuam com oncologia pediátrica lideradas pelo Instituto Ronald McDonald em 19 estados brasileiros mais o Distrito Federal, além de projetos educacionais conduzidos pelo Instituto Ayrton Senna, que apoiou mais de 170 mil educadores e 2,3 milhões de estudantes.

Para conferir a lista dos restaurantes participantes, acesse: https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz.

