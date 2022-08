McDia Feliz acontece amanhã com solidariedade e programação musical em Manaus

O McDia Feliz 2022 acontecerá amanhã (27), com programação especial nos restaurantes da rede McDonald’s, em Manaus. No Shopping Ponta Negra, as atrações musicais iniciam às 11h45 e seguem até às 22h. A campanha, promovida pelo Instituto Ronald McDonald, beneficia no Amazonas o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC-AM), entidade que receberá os recursos arrecadados com a venda de Big Mac, neste dia.

O primeiro a subir no palco do evento, às 11h45, é o cantor Wallison Lira, com um repertório eclético de músicas pop. A partir das 13h, haverá apresentação do grupo de ballet formado pelas crianças atendidas pelo GACC.

A programação de shows continua às 14h, com Izabel Barros cantando o melhor da Música Popular Brasileira (MPB). Em seguida, às 17h45, é a vez de Fernanda Sena se apresentar com um repertório de clássicos brasileiros. Encerrando o McDia Feliz no Shopping Ponta Negra, às 20h, será realizado o show de Jôci Carvalho. No setlist, sucessos antigos e atuais do sertanejo e gospel.

O McDia Feliz é uma das maiores mobilizações em prol do combate ao câncer infantojuvenil no Brasil. Os recursos arrecadados pela ação vão apoiar diretamente os projetos do GACC, com investimentos na manutenção do atendimento e acompanhamento hospitalar de crianças e adolescentes com câncer e seus familiares, além da entrega de kits suplementares para o combate à desnutrição durante o tratamento.

Para participar do McDia e ajudar nos projetos da instituição, basta comprar o sanduíche Big Mac amanhã (27) diretamente no balcão dos restaurantes McDonald’s de Manaus ou adquirir qualquer item da instituição.

Com informações da assessoria