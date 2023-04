MC Guimê e Cara de Sapato são indiciados por importunação sexual em festa no BBB 23

Importunação sexual foi contra Dania Mendez, participante que fazia intercâmbio no BBB23; inquérito foi encaminhado ao Ministério Público

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou o cantor MC Guimê e o lutador Antônio Cara de Sapato por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez. De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, o inquérito foi concluído e enviado ao Ministério Público.

O crime teria ocorrido durante a Festa do Líder feita para Guimê, no BBB23, enquanto os três estavam confinados. Em um dos momentos da festa, o cantor, Dania, Sapato, Amanda e Domitila posavam para foto quando Guimê encosta a mão nas costas da modelo e desce até o bumbum dela. Imediatamente, ela percebe, aparenta desconforto e tenta se afastar.

Pouco depois, Guimê volta a colocar as mãos no corpo da modelo mexicana. O funkeiro volta a encostar no bumbum da intercambista, até que ela se afasta, tira a mão dele e senta sobre a mesa.

Quanto a Cara de Sapato, imagens mostram que o lutador tenta beijar Dania algumas vezes, e até chegou a levar a mexicana para o Quarto Fundo do Mar e a abraçou. Após insistência, ele roubou um selinho da modelo.

Sapato também a deitou e colocou o edredom sobre as cabeças dos dois, mas a sister recusou: “Está louco”, disse. Em seguida, Sapato ficou por cima de Dania, afirmando que estava lutando jiu-jitsu, e só parou após aviso da produção.

Ao analisar as imagens, a produção decidiu eliminar os dois, por quebrar as regras do programa. As filmagens da festa foram analisadas pela polícia, e ambos acabaram indiciados. O inquérito corre em segredo de Justiça.

O Terra tentou contato com a assessoria e defesa dos dois, mas até o momento não recebeu um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestações.

Com informações do Terra