Mayra Dias defende abrigo para mulheres vítimas de violência e em risco de morte

A deputada estadual Mayra Dias (Avante) usou o pequeno expediente da sessão de ontem (9), da Aleam para indicar ao governo do estado do Amazonas a implantação de um abrigo para as mulheres e seus filhos, vítimas de violência doméstica e familiar, que estejam correndo risco iminente de morte, procedentes da capital e demais municípios do estado do Amazonas.

O pedido da parlamentar vai contribuir com a “Casa da Mulher Brasileira” que será implementado em Manaus. Nas unidades a mulher vai encontrar Delegacia especializada, Juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, acolhimento e triagem, apoio psicossocial, promoção da autonomia econômica, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes. O projeto a surpreendeu positivamente quando recebeu a informação da construção, durante reunião com a secretária da Justiça e Cidadania, Jussara Pedrosa, pois Mayra Dias tem um projeto semelhante denominado “Projeto Mulher – Superar”. “O nosso objetivo é oferecer melhores condições de vida e possibilitar que essas mulheres saiam do ciclo da violência”, afirma a parlamentar.

Mayra Dias repercutiu a aprovação no senado do projeto de Lei Nº 781/2020 que dispõe sobre a criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher com o funcionamento ininterrupto e com mulheres atendendo mulheres. “Esperamos que o governo federal sancione o projeto, fazendo com que as mulheres se sintam amparadas e protegidas pela sociedade e pelos órgãos competentes da polícia e da Justiça”, frisou.

