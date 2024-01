O período de transferência segue até o próximo dia 16, em seguida, inicia a matrícula de novos estudantes, de 17 a 19 de janeiro

Até as 12h desta sexta-feira (12/01), foram realizadas 35.199 transferências nas unidades de ensino das redes públicas do Estado e dos municípios de Manaus e Iranduba. Desse total 86,7% das solicitações foram feitas pela internet, via site matriculas.am.gov.br. Os dados são da empresa Processamento de Dados Amazonas (Prodam).

Segundo o diretor-técnico da Prodam, Maurício Mizobe, o número registrado este ano foi maior que o do ano anterior. “Em 2023, nas primeiras 12 horas do primeiro dia de transferência, foram registradas 28.294 reservas de vagas. Isso significa que neste ano tivemos um aumento superior a 23% em comparação ao mesmo período do ano anterior”, destacou Mizobe.

O maior número de reservas por minuto aconteceu às 2h50, quando 818 reservas foram realizadas de forma simultânea no site da matrícula e duas horas depois da liberação, o número total de reservas chegou a 14.803. Do total de transferências, 20.475 foram solicitadas para a rede estadual de ensino e 14.459 para as escolas municipais de Manaus. Também foram reservadas 265 vagas para escolas municipais de Iranduba.

A gerente de Matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Irlanda Araújo, destacou que o período de transferência para as unidades de ensino da rede pública segue até a próxima sexta-feira (19/01). A gerente alertou, ainda, a população para não cair em golpes de cobrança de taxas para conseguir vagas na rede pública, que não há necessidade de nenhum pagamento de taxa para realizar as etapas do processo de matrícula.

“O processo de transferências segue até a próxima semana. O acesso às matrículas é gratuito, assim como o ensino público, não havendo a necessidade de pagar qualquer taxa. Desta forma, caso os pais ou responsáveis queiram registrar algum tipo de denúncia ou tirar dúvidas, disponibilizamos o canal de atendimento 0800 092 5050”, salientou Irlanda Araújo.

Novos alunos

O processo de matrícula para novos alunos tanto da rede estadual, quanto da municipal, também poderão ser realizados de forma on-line pelo https://matriculas.am.gov.br, onde deverá ser feito um cadastro prévio; ou presencial, nas escolas públicas. Esta etapa acontece entre os dias 17 e 19 de janeiro.

Com informações da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar