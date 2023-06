MasterChef: Helena Rizzo passa mal após provar receita de participante

Helena Rizzo, de 45 anos, passou mal após experimentar a receita de um participante do MasterChef, na Band, na terça-feira, 30. O cearense Leonardo cozinhou um baião de dois e a jurada sentiu ânsia de vômito ao provar o prato.

Durante a prova, o participante já tinha sido alertado sobre o cuidado com a receita. Erick Jacquin foi até a bancada de Leonardo e passou orientações a respeito do preparo do lombo de cordeiro. O rapaz estava usando shoyu para temperar, mas o chef não achou uma boa ideia. Os dois acabaram discutindo.

“Você quer ensinar o padre a fazer missa?”, disse Jacquin. Leonardo retrucou: “Você vai querer ensinar um cearense a fazer baião?”.

Na hora da avaliação, porém, Leonardo não teve bons resultados. “Está muito bom… Muito bom para ir para a prova de eliminação”, cutucou Jacquin. “Você precisa fazer as pessoas se encantarem com o cordeiro e saberem o que tão comendo, não usar disfarces”, apontou o chef Rodrigo.

Helena Rizzo, por sua vez, provou o baião de dois e já sentiu-se mal. “Está horrível”, disse ela, que mais tarde confirmou ao site do programa ter sentido ânsia de vômito ao provar a comida.

Em contrapartida de Leonardo, Ashanti e Emanuel fizeram pratos que se destacaram positivamente no MasterChef. A atriz, inclusive, venceu a prova e garantiu seu primeiro pin dourado.

*Com informações de Terra