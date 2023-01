‘Máscaras caem no momento crítico’, diz Eduardo Bolsonaro após fala de Hamilton Mourão

“Sempre disse que era um bosta”, escreveu Carlos Bolsonaro depois do pronunciamento do vice-presidente na TV

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse na noite de ontem (31) que as “máscaras caem” no momento crítico. Deu a declaração em seu perfil no Twitter, depois do pronunciamento do ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) que afirmou que “lideranças em silêncio criaram clima de caos”. Apesar de não citar o senador eleito, o deputado também publicou uma foto do ex-vice-presidente.

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho 02 do ex-presidente, escreveu: “Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um bosta”.

Mourão esteve à frente da Presidência desde a 6ª feira (30), quando Bolsonaro viajou para os Estados Unidos.

Em sua fala, Mourão afirmou que as lideranças mencionadas deixaram que as Forças Armadas do Brasil “pagassem a conta”. Segundo ele, isso se deu por “inação” e por uma tentativa de “fomentar um pretenso golpe”.

Com informações do Terra