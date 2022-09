Martha Falcão simula processo eleitoral com alunos, urna eletrônica e defesa da cidadania

A partir de hoje (22), alunos do Ensino Fundamental II e Médio do Colégio Martha Falcão participarão de uma simulação do processo eleitoral para a escolha do governador e do presidente. A programação inclui palestra, campanha dos candidatos fictícios e a votação em uma urna eletrônica.

“A ideia é que os alunos conheçam de perto todo o processo eleitoral, para que eles se familiarizem desde pequenos com a importância de uma eleição para o nosso País”, destacou a diretora do Martha Falcão, Nelly Falcão de Souza.

A educadora defende que quanto mais as crianças entenderem e participarem de processos democráticos, mais se tornarão adultos críticos e atuantes na sociedade.

A programação da simulação das eleições inicia às 7h30, com a presença do juiz eleitoral Túlio Dorinho, que irá palestrar aos alunos sobre o voto como um dever cívico.

A eleição acontecerá ao longo do dia 23, no laboratório de informática, que será usado como seção de votação e seguirá com protocolo de nomeação de mesários e assinatura dos eleitores.

“Nosso departamento de informática desenvolveu especialmente para este dia uma urna digital para que os nossos alunos possam ter a experiência da votação”, informou Nelly Falcão

