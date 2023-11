Marqueteiro que ajudou Milei fez campanha de Tarcísio e negocia com Tabata Amaral

Com passagem por campanhas políticas brasileiras, o currículo do publicitário Pablo Nobel inclui agora mais uma vitória: a de Javier Milei como novo presidente da Argentina.

Nobel foi chamado por um amigo do ex-presidente da Argentina Maurício Macri para ajudar na campanha de Milei após o primeiro turno. A informação foi veiculada pelo Estadão e confirmada pelo UOL. O libertário venceu o peronista Sergio Massa nas urnas com mais de 55% dos votos no último domingo (19).

Argentino radicado no Brasil, Nobel foi marqueteiro da campanha de Tarcísio de Freitas em 2022. O publicitário ajudou o atual governador de São Paulo a ser conhecido pelos eleitores paulistas — Tarcísio é carioca e sofreu críticas por gafes sobre a sua relação com São Paulo. Ele não sabia o nome da escola em que votava em São José dos Campos, por exemplo.

O papel de Nobel na Argentina era angariar os votos da conservadora Patricia Bullrich, derrotada no primeiro turno. Ela recebeu 23,8% dos votos. Diferentemente da campanha de Tarcísio, em que o então candidato já saiu na frente para o segundo turno, Milei recebeu 29% dos votos contra 36% do seu adversário.

“Era essencial que Milei conseguisse ao menos dois terços dos votos de Patrícia para vencer. Foi preciso pensar como se aproximar desse público”, analisa Pablo Nobel.

Mote de Lula 2002 e discurso suave

Foi Nobel que sugeriu o mesmo mote da campanha de Lula (PT), em 2002, para Milei. Em vídeo publicado na reta final da eleição, o então candidato da extrema direita nega que irá privatizar a saúde, a educação ou o futebol e encerra dizendo que a “esperança vai vencer o medo” — mesma frase dita pelo petista na sua primeira vitória presidencial.

Nobel disse que não houve resistências por parte da campanha de Milei para usar o mesmo mote do petista. O marqueteiro afirmou que atuou como consultor com outras quatro pessoas de sua equipe na reta final e que o time de Milei foi comandado por Santiago Caputo e Santiago Oría.

As imagens veiculadas eram uma resposta para vídeos publicados pela campanha de Massa, que diziam que Milei fecharia escolas, por exemplo. O PT chegou a enviar integrantes do partido para ajudarem na campanha do concorrente peronista.

Milei xingou Lula durante a campanha e disse que não falaria com o presidente brasileiro caso eleito. Nesta semana, a principal candidata para assumir o Ministério das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, disse que o país não vai promover relações com o Brasil e com a China.

Nobel também sugeriu para Milei o que chamou de “suavização do discurso”. A motosserra foi um dos exemplos, diz o marqueteiro, que deveria ser deixada de lado na reta final — Milei usava o equipamento para simbolizar que iria cortar os privilégios de políticos e gastos públicos.

O apoio de Macri e Bullrich também foram importantes para a vitória, segundo o marqueteiro. Nos discursos após a vitória, Milei agradeceu a ambos.

”Foi importante ele adotar um discurso mais suave, democrático. Ficamos surpresos com os 12 pontos percentuais de diferença [em relação a Massa]”, revela o publicitário.

O marqueteiro negocia agora para participar da campanha da deputada federal Tabata Amaral (PSB) em 2024, segundo apurou o UOL. A parlamentar é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. A assessoria de imprensa de Tabata não comentou.

Nobel e Tabata trabalharam recentemente juntos nas gravações de inserções partidárias. As imagens foram feitas na Vila Missionária, bairro da zona sul de São Paulo em que a deputada nasceu e cresceu.

Antes de Tarcísio, Nobel já havia fechado acordo com o Podemos para a campanha do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil). O ex-ministro, entretanto, desistiu da candidatura pelo partido para se filiar a outra legenda.

O marqueteiro também atuou nas campanhas presidenciais de Lula (PT) em 2022, de Geraldo Alckmin (PSB) em 2018, e de Aécio Neves (PSDB-MG) em 2014. Na Argentina, ele trabalhou para a eleição de Macri em 2015.

Com informações do Uol