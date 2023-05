Marina Silva tem quadro ‘estável’ e deve receber alta hoje, segundo boletim médico

Ministra está internada desde o último sábado (6) após ser diagnosticada com Covid-19

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, internada desde a madrugada do último sábado (6), tem quadro estável e deve receber alta hoje (10), conforme boletim médico divulgado nesta terça-feira (9).

Desde sábado, Marina está internada no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, por recomendação médica, após ter sido diagnosticada com Covid-19 e ter realizado exames.

“A paciente evolui clinicamente bem”, afirma o comunicado, assinado pelo diretor de Corpo Clínico do InCor, Alfredo José Mansur, e pelo diretor executivo do instituto, Fábio Nakandakare Kawamura. “Há expectativa de alta hospitalar para esta quarta-feira, 10 de maio.”

No domingo (7), os médicos já haviam apontado melhora no quadro clínico da ministra.

Marina Silva, de 65 anos, segue sendo acompanhada pelo cardiologista Sérgio Timerman, pela infectologista Tânia Mara Varejão Strabelli e pelo Diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho.

Em comunicado divulgado no sábado nas suas redes sociais, a ministra afirmou estar recebendo atendimento médico adequado e que os sintomas que apresentava estavam sob controle.

“Informo que testei positivo para COVID-19 . Estou recebendo o adequado atendimento médico e os sintomas apresentados estão sob controle. A todas e todos que tiveram contato comigo nos últimos dias, em especial nos casos de aparecerem sintomas, recomenda-se realizar teste COVID-19”, postou na sua conta oficial do Twitter.

Após o diagnóstico , os compromissos que a ministra tinha marcados para ontem foram cancelados.

Marina Silva foi internada um dia após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar o fim da emergência sanitária em todo o mundo.

Com informações do ig