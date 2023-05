Marina Silva recebe alta após internação por Covid-19

O Governo do Amazonas intensificou o auxílio à cidadania do Estado. Agora, todas as unidades fixas de Pronto Atendimentos ao Cidadão (PAC) realizam atendimento e encaminhamento para a segunda via do Registro de Certidão de Nascimento (RCN). O serviço é gerenciado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Como forma de ampliar os serviços no Estado, auxiliando no menor deslocamento e burocracia para os cidadãos, a oferta está disponível nas nove unidades fixas da capital e nas seis do interior. Os atendimentos ocorrem de forma presencial nos PACs, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

De acordo com a secretária executiva de Cidadania, France Medeiros, essa ampliação é uma parceria com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Amazonas (Arpen-AM) e de grande importância para o cidadão.

“Nós da Sejusc atestamos a hipossuficiência das pessoas e elas têm a oportunidade de ter, novamente, a segunda via de certidão de nascimento. É uma orientação do Governo do Estado do Amazonas que chegue ao usuário, a ponta, essa cidadania, fazendo com que essas pessoas tenham acesso ao RCN. É uma parceria com a Arpen, que é uma associação que lida diretamente com os cartórios do Amazonas”, pontuou a secretária.

A técnica da Secid, Maristela Gomes, comentou sobre os documentos necessários no serviço de RCN e sobre como funciona o serviço de encaminhamento.

“Se não houver a possibilidade de uma cópia da RCN ou casamento ou óbito, ela pode trazer a Carteira de Trabalho com foto ou CNH, e se não houver nenhum desses documentos pode vir com o pai e a mãe e é feito uma pesquisa nos dados da Prodam”, explicou Maristela.

E lembra de que para a correção de nome, letras, números, não dá direito a essa hipossuficiência. “Nós não fazemos a emissão, pois não somos o cartório, porém damos esse documento de hipossuficiência e a pessoa vai até o cartório de origem e dá entrada no documento”, comentou a técnica.

Auxílio

Atendida na terça-feira (09/05), na unidade PAC Compensa, na zona oeste de Manaus, Josilene Mota Ramos, de 38 anos, contou que o auxílio com a emissão de sua Certidão de Nascimento foi um presente de aniversário para ela.

“Agora que vou me casar eu precisava desse papel para o cartório, esse registro e a identidade. E isso foi um presente para mim, porque no dia 29 de abril eu inteirei 38 anos. O meu atendimento foi rápido, menos de cinco minutos e agora estou indo para o cartório, tirar o meu registro”, disse Josilene sobre sua necessidade de renovação do documento.

FONTE: R7