Marina Ruy Barbosa aparece morena e de topless

“Ser fotografada, para mim, é me despir da própria personalidade e encarnar outros personagens. São versões possíveis da Marina também”, disse Marina Ruy Barbosa ao posar morena e de topless para ensaio na revista de moda “Harper’s Bazaar Brasil”.

À publicação, Marina Ruy Barbosa se descreve como uma “canceriana muito intensa”, que mergulha de cabeça nos projetos. Foi assim ao viver a garçonete e cantora Ana na série “Rio Connection”, uma parceria da Sony com o Globoplay, que estreia em breve. Uma personagem, segundo sua própria intéprete, “cheia de sombras e que exala sensualidade”.

Os cabelos ruivos são uma marca de Marina Ruy Barbosa desde o início da carreira, quando apareceu ainda criança na TV. Agora, aos 27 anos, a atriz surpreende ao surgir com os fios escuros e de franja (e topless) para um ensaio. Marina não pintou o cabelo, mas diz que gosta de brincar com as várias versões de si mesma.

*Com informações de IG