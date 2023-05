Marcos Mion usa moletom que custa mais de R$ 16 mil no Caldeirão

As vestimentas de Marcos Mion no Caldeirão têm chamado cada vez mais a atenção do público que assiste ao programa da Globo. Neste sábado (20), Mion usou uma roupa que está fora da realidade para muitos brasileiros: um moletom de luxo da grife francesa Louis Vuitton que custa 12 salários mínimos. O fato repercutiu na internet.

O moletom de Mion é branco com detalhes pretos e desenho que mistura xadrez, coqueiros e uma praia paradisíaca. Também tem um capuz para chuva. O preço é bastante salgado: ele custa, à vista, R$ 16,1 mil, segundo o site da marca francesa no Brasil. Os tamanhos maiores já estão indisponíveis, e apenas o modelo para crianças está à venda.

No Brasil, a Louis Vuitton tem uma loja em São Paulo, mas dedicada apenas ao público feminino. Ou seja, Mion comprou a peça fora do país. Além de sua residência oficial, ele tem casa em Miami, nos Estados Unidos –onde existem diversas lojas da marca.

Não é a primeira vez que Mion chama a atenção com seu visual. Em fevereiro, ele comprou mais um tênis para a sua coleção com o intuito de atuar no Jogo das Estrelas da NBA, que rolou naquele mês. Ele desembolsou R$ 28.160 em um calçado cravejado com cristais. “Que loucura, que tênis!”, exclamou ele ao mostrar o modelo.

A peça assinada pelo designer alemão Philipp Plein pode ser adquirida no site da loja, que abriu sua primeira unidade no Brasil ano passado, no Rio de Janeiro.

“Que pedrada, olha a qualidade desse tênis. Gente, tudo isso é cristal. E é cheiroso demais”, brincou o marido de Suzana Gullo, chocado com sua nova aquisição. “Não é um tênis que a gente está acostumado a ver, é nível máximo, de uma qualidade absurda. Só vai dar eu no tapete vermelho”, riu.

“Sinceramente, eu estou chocado com esse tênis. Olhem como brilha, que coisa linda. Com a câmera nem dá pra ver tanto quanto na vida real, que loucura, que tênis. Absurdo, senhoras e senhores”, completou ele.

*Com informações de Uol