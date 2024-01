Os conselheiros do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) elegeram ontem (3), os economistas Márcio Paixão e José Altamir para assumirem a presidência e a vice-presidência da gestão de 2024. A entidade é responsável pelo registro e fiscalização da profissão de economista no Estado do Amazonas.

Márcio Paixão, o qual foi vice-presidente do Corecon-AM em 2023, é doutorando em Biotecnologia / Bioeconomia, mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amazonas. Possui MBAs em Gestão Empresarial, Gestão Financeira e Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e MBA Executivo Internacional Business and Management pela Universidade da California – Campus Irvine, nos Estados Unidos. Além de economista, é professor de Pós-Graduação da FGV, empresário e consultor em Gestão Financeira, Gestão Empresarial, Inteligência em Negócios e Bioeconomia.

O novo presidente destaca como objetivos de sua gestão a ampliação do número de profissionais registrados – com foco em economistas recém-formados -, a obtenção de uma nova sede para o conselho, além de investimentos em ferramentas de gestão ágeis e para a divulgação das atividades, como programas de podcast e de televisão.

“As comissões da mulher e de sustentabilidade vão ser criadas para ter a pluralidade que o Corecon precisa para atuar em diversas frentes de trabalho. A gente precisa ampliar os números de registros e mitigar os cancelamentos”, diz.

A aproximação com o tema da inteligência artificial também será outro investimento a ser trabalhado cada vez mais com os jovens e futuros economistas. Projetos a nível de ensino médio serão implementados para apresentar aos estudantes as possibilidades da profissão.

“Lá na sementinha, no ensino médio, vamos ter um projeto para pescar o futuro economista, para convencer o jovem com aptidão para ser economista. Assim como também vamos continuar com a atuação nas universidades, por meio do Clube de Finanças”, ressalta.

“Nós precisamos resgatar e reconstruir a importância do economista para a sociedade. A comunicação é a janela para a sociedade e, portanto, vamos trabalhar muito nesse contexto. O que às vezes nós fazemos aqui calados, precisamos reverberar para que o Corecon se faça presente nas plataformas”, complementa.

O vice-presidente do Corecon-AM, José Altamir, agradece pela eleição e convida os economistas registrados no conselho para que tenham uma participação ativa na nova gestão.

“Agradeço aos conselheiros que elegeram a nova direção do Corecon Amazonas, nesse objetivo que é zelar pela valorização da carreira do economista. Temos um compromisso muito sério junto à academia também, que forma os nossos bacharéis em economia. Queremos que o mercado fique atento à qualidade desses estudantes que vão se tornar o economista de amanhã”, afirma.

“Nós queremos aqui também chamar os nossos colegas registrados, que estão um pouco ausentes do Conselho, que eles possam participar também, falar das suas necessidades e apontar os caminhos que nós teremos que fazer para que a nossa profissão continue sempre atuando e sempre atenta às necessidades da população”, finaliza.

José Altamir é economista há 33 anos, com MBA em Gestão Empresarial. Já exerceu cargos na Prefeitura de Manaus, foi diretor na Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias e na Câmara Municipal de Manaus, secretário municipal de Presidente Figueiredo e Tapauá, entre outros.

Com informações da assessoria