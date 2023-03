Marcelo Serafim integra CPI da Águas de Manaus e diz que ‘compromisso é com a cidade’

Vereador do PSB passa a integrar Comissão Parlamentar de Inquérito que terá como finalidade apurar possíveis irregularidades de concessionária em Manaus.

O vereador do (PSB), Marcelo Serafim, foi um dos nomes escolhidos para integrar a CPI que vai investigar o serviço oferecido pela empresa Águas de Manaus na capital amazonense. Além de Marcelo Serafim, também fazem parte da Comissão os vereadores: Diego Afonso e Everton Assis, do União Brasil; Rodrigo Guedes (Podemos); William Alemão (Cidadania); Ivo Neto (Patriota); e Rosivaldo Cordovil (PSDB).

Na ocasião, também foram definidos os membros suplentes: Professora Jacqueline (União Brasil), Allan Campelo (PSC), Capitão Carpê e Márcio Tavares, ambos do Republicanos.

O vereador Marcelo Serafim reforçou o compromisso dele em trabalhar na CPI defendendo os interesses da sociedade: “Tenho a mais absoluta certeza que o meu compromisso é com a minha cidade, e que todos os vereadores que estão compondo a CPI estão imbuídos de um espírito público muito grande, em busca de resolver os problemas que efetivamente nós temos”, enfatizou o parlamentar.

Marcelo Serafim destacou que atualmente o serviço de abastecimento, distribuição e fornecimento de água oferecido à população é precário, e, por isso, a necessidade de ser analisado com mais critério o contrato firmado entre a concessionária e o poder público municipal: “Se você perguntar hoje pra sociedade; Quem é contra ou favor da CPI da Água? A maioria esmagadora vai se colocar de forma favorável. Nós somos de certa forma uma esperança para tentarmos resolver e minimizar, os problemas que existem hoje na cidade. Conte com a minha luta, com a minha dedicação, com a minha lealdade a toda a nossa cidade”, conclui Marcelo.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal, os trabalhos da CPI ocorrerão durante 30 Reuniões Ordinárias (em torno de dois meses), podendo ser prorrogada por mais 15 reuniões (cerca de um mês). As reuniões da CPI poderão ocorrer fora da Casa, desde que aprovadas pelo Plenário.

Ao final, a CPI resultará em um relatório das conclusões sobre o que foi investigado que terminará em Projeto de Resolução.

