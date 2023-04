Marcelo Serafim diz que multa ao Tiktoker Agenor Tupinambá é ‘absurda e inadmissível’

Ibama aplicou multa de R$ 17 mil a influencer por ‘cuidar de animal silvestre como se fosse pet’

O vereador Marcelo Serafim (PSB) se mostrou indignado, em postagem no Instagram, com a multa de R$17 mil, aplicada pelo Ibama ao influencer amazonense Agenor Tupinambá, 23 anos, que mostrava a rotina diária de convivência com uma capivara chamada de ‘Filó’.

O Tiktoker foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal. Ele também foi notificado a retirar todas as publicações feitas com os animais de seus perfis em plataformas digitais.

Na conta pessoal do Instagram, o vereador Marcelo Serafim criticou o Ibama pela ação de punir o influencer: “Ibama sendo Ibama. Um absurdo o que estão fazendo com Filó e Agenor, deveriam focar nos grandes problemas ambientais e não na relação de amor entre um homem e uma capivara. Uma multa de R$17 mil, sem nenhuma comprovação e maus-tratos é algo inadmissível”, lamentou.

Marcelo Serafim disse que espera contar com a sensibilidade das autoridades para reverter a punição: “Sei que contamos com a sensibilidade do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros como Marina Silva, Márcio França e Flávio Dino”, enfatizou Marcelo.

Seguidores do vereador concordaram com o parlamentar e saíram também em defesa de Agenor e de Filó. Um dos seguidores comentou: “Concordo com você, Marcelo. O rapaz simplesmente cuida bem demais do animal, será que é tão difícil entender que ele não a mantém presa em cativeiro, é uma relação de amor e cuidado e realmente, a Filó, se sente bem perto dele, é inadmissível”.

Com informações da assessoria