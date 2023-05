Marcelo Serafim destaca empenho de servidores da Semsa durante dia D de vacinação

O vereador Marcelo Serafim (PSB) reconheceu o esforço e o empenho dos profissionais da saúde durante a realização do Dia ‘D’ de multivacinação na capital amazonense. “Os profissionais da saúde mais uma vez deram um show e mostraram a sua importância para a sociedade”, disse.

No último sábado (20), Manaus participou da campanha nacional de Multivacinação. A Prefeitura municipal manteve mais de 200 postos de atendimento com uma oferta de 18 vacinas diferentes.

A ação de saúde teve como foco crianças de 0 a 14 anos, os grupos prioritários de influenza e o reforço com a vacina bivalente para a Covid. O vereador Marcelo Serafim, que é servidor da secretaria municipal de saúde, trabalhou ativamente durante a campanha do último sábado. Para ele, a campanha foi um sucesso, mas o coroamento se dará ao final desta semana, quando a mesma será encerrada.

“Foram 40111 doses aplicadas nos grupos prioritários e quando somamos a vacina da influenza chegamos a mais de 75000 doses aplicadas na população. Isso é digno de aplausos para toda a equipe da Semsa Manaus que não poupou esforços para que chegássemos aos números expressivos que chegamos”, destacou o Marcelo.

A campanha continua ao longo da semana e é fundamental que os pais levem seus filhos ao posto de saúde mais próximo de sua casa, com a carteira de vacinação em mãos para que ela possa ser analisada e atualizada com as vacinas que estão pendentes.

Com informações da assessoria