Marcelo Ramos reúne com diretoria do CNC para receber demandas do setor para equipe de transição

O deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) se reuniu, hoje, representando a equipe de Transição de Governo do setor da Indústria e com Comércio, com a Diretoria da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Na oportunidade, a entidade encaminhou ao Grupo de Trabalho uma pauta com as demandas do setor, que perpassam por várias áreas, como o sistema tributário e de segurança pública.

“ Entre as principais reinvindicações do comércio estão a criação de alíquotas diferenciadas de tributos, precedida por um aprofundado estudo, de modo a considerar que o setor conta com processos e custos diferenciados; a manutenção da unicidade sindical; o combate ao contrabando, à pirataria, mais segurança nas fronteiras, entre outros temas.”, adiantou Ramos.

Ciente da importância do comércio como atividade produtiva potente para a geração de empregos e a economia brasileira, Marcelo Ramos diz que defenderá, junto à equipe de transição, uma reforma tributária que reduza os impostos cobrados sobre o consumo, que penalizam não só a atividade produtiva como os mais pobres.

O deputado foi recebido pelo presidente da CNC, seu conterrâneo amazonense, José Roberto Tadros, e por toda a sua diretoria, na sede da confederação, no Rio de Janeiro.

*Com informações da assessoria