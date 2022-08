Marcelo Ramos pela 4ª vez no ranking ‘Elite Parlamentar’ dos mais influentes no Congresso

A Arko Advice, empresa brasileira de pesquisa de análise política – com sedes em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Nova Iorque e Londres, divulgou hoje (16), seu relatório de 2022 e colocou o deputado federal Marcel Ramos (PSD-AM) no ranking Elite Parlamentar 2022, composta pelos legisladores considerados “Lideranças Informais”.

A Arko destaca Ramos na categoria “Debatedores, parlamentares com boa capacidade oratória e senso de oportunidade para se colocarem em posição de destaque nos debates em Plenário e nas comissões.” As sondagens foram feitas por equipes multidisciplinares, que incluiu cientistas políticos, sociólogos, consultores do Congresso, jornalistas, economistas, publicitários e advogados.

“Como um parlamentar do Amazonas, que só tem 8 deputados federais, me sinto honrado por estar em destaque nesse e em outros rankings de avaliação parlamentar. Tenho usado esse reconhecimento para fortalecer a defesa dos interesses dos amazonenses, a quem dedico cada dia do meu mandato”, disse Marcelo Ramos.

O deputado federal do Amazonas também já foi eleito por quatro três vezes entre os “Cabeças do Congresso”, ranking elaborado todos os anos Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), que aponta os 100 deputados e senadores mais influentes no Congresso, e também foi recebeu o prêmio Congresso em Foco, eleito pelo júri especializado o Melhor Deputado Brasil de 2021.

Com informações da assessoria