Marcelo Ramos é o deputado mais produtivo do Amazonas, mostra Portal da Câmara Federal

Levantamento feito no Portal da Transparência da Câmara Federal apontou o parlamentar Marcelo Ramos (PSD-AM) como o deputado federal mais produtivo do Amazonas. A classificação de Ramos teve como base o número de propostas apresentadas desde que os deputados assumiram seus cargos.

Nesse cenário, o deputado federal Marcelo Ramos (PSD) está em primeiro lugar em produtividade, com 1312 dias de mandato e a produção de 2.271 propostas legislativas, o que dá uma média de 1,7 medidas apresentadas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados, desde o início do seu mandato, em fevereiro de 2019.

“Estar na condição de mais produtivo só aumenta minha responsabilidade com o povo do Amazonas, que me trouxe até aqui. Quero seguir ajudando meu estado para que, num novo momento, na retomada do desenvolvimento, siga com meu compromisso com o emprego, a Zona Franca, e por um Amazonas e um país com mais justiça social”, disse Ramos.

As propostas de Marcelo Ramos, de um modo geral, incluem Requerimentos, Emendas Parlamentares, Sugestões de Emendas, Projetos de Lei, Indicações, entre outras nomenclaturas legislativas.

Recorde de recursos ao AM

Desde o início do seu mandato de deputado federal, Marcelo Ramos foi, também, o deputado que mais destinou recursos ao Amazonas-mais de R$ 300 milhões, entre emendas individuais e de bancada. A maior parte dos recursos, investida na Saúde e Assistência Social, foi direcionada à capital e aos municípios do interior e custearam usinas de oxigênio, ampliação de unidades de saúde, construção de restaurantes Prato Cheio e em obras em UBS, CRAS e Policlínicas.