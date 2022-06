Marcelo Ramos destina volume recorde de emendas à saúde pública de Manaus, diz David

Prefeito David Almeida apresentou na manhã de hoje (27), projetos de construção de UBS e policlínicas, além da base do SAMU, com recursos destacados pelo deputado

O deputado federal, Marcelo Ramos (PSD-AM), participou da solenidade de lançamento dos projetos que compõem um pacote de obras para a rede de Atenção Básica de Saúde de Manaus, nos quais R$ 20 milhões são oriundos de emendas do parlamentar. Os recursos serão investidos na revitalização de oito UBS, 4 Policlínicas e na construção de uma base do SAMU.

“Estamos estregando, hoje, à Prefeitura de Manaus, a maior emenda parlamentar individual da história da saúde pública de Manaus, de R$ 20 milhões, para reconstrução de oito UBS, quatro policlínicas e a base do SAMU. Isso tendo a certeza da correta execução dos recursos por parte do prefeito David Almeida”, revelou Ramos.

Em reconhecimento aos investimentos na capital, David Almeida destacou que esteve em Brasília pedindo ajuda para a saúde de Manaus e que Marcelo Ramos respondeu destinando um volume recorde de recursos à Prefeitura. “Não posso deixar de reconhecer que foi Marcelo Ramos quem destinou a maior emenda parlamentar de todos os tempos a Manaus”, disse o prefeito, lembrando, ainda, dos recursos que o deputado federal repassou para reforma de 18 dos 20 Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Manaus.

Piso da enfermagem e de agentes saúde

O deputado Marcelo Ramos destacou, ainda, que presidiu a sessão do Congresso Nacional que aprovou o Piso Salarial dos agentes comunitários de saúde e de agentes de endemias. “Também tive a alegria de, na presidência do Congresso, comandar a sessão que derrubou o veto presidencial ao Piso Nacional de Enfermagem, que beneficiam as categorias profissionais que mais se dedicaram nesta pandemia e que merecem todo nosso reconhecimento”, diz Ramos.

