Enquanto o partido do ex-coach Pablo Marçal tenta atrair o cantor Gusttavo Lima para formar uma chapa presidencial, outras siglas acreditam que o nome do sertanejo seria mais promissor para uma vaga no Senado por Goiás.

O presidente do PRTB, Leonardo Avalanche acredita em uma chapa formada pelo sertanejo e pelo ex-coach que disputou a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. “Estamos reestruturando o partido em todo o Brasil, construindo candidaturas fortes, trabalhando para unificar o país sem extremismo”.

Avalanche cogita duas possibilidades: Marçal como candidato à Presidência, e Lima como candidato a vice; e vice-versa. Mas pessoas próximas a Marçal afirmam que ele não aceitaria disputar como candidato a vice.

O presidente do PRTB fez elogios ao cantor e disse que ambos tem conversado por telefone. “Gusttavo Lima é um exemplo de brasileiro, de origem bem humilde, se tornou o maior artista do Brasil, é um grande empresário e nunca perdeu sua essência”, disse. “Uma dobradinha entre Marçal e o Gusttavo Lima reforçaria ainda mais a imagem do partido.”

Logo após elogiar a manifestação do cantor sobre estar disposto a se candidatar à Presidência, Marçal anunciou que será candidato pelo PRTB. Na ocasião, ele disse que o partido mudaria de nome e passaria a se chamar “Brasileiro”. “A chapa Gusttavo Lima e Marçal é vista pelos brasileiros como imbatível e representa os anseios dos eleitores”, disse Avalanche.

O cantor chegou a ser indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa, mas Justiça arquivou o caso. Operação Integration apurava suposto esquema milionário de lavagem de dinheiro de jogos online. Gusttavo Lima, que era garoto propaganda de um site de apostas, chegou a ter a prisão preventiva decretada no inquérito, mas ordem foi revogada antes de ser cumprida. Defesa alegava inocência do cantor.

Ala do PRTB diz desconhecer negociações

Integrantes da legenda de Marçal afirmam que não houve unidade em torno do convite do sertanejo para possível chapa presidencial. Uma ala do partido diz que as declarações de Avalanche repercutiram negativamente na sigla. Uma fonte ouvida pelo UOL disse que as bases partidárias não foram consultadas pelo presidente.

Declarações de Marçal e Avalanche desagradaram base bolsonarista dentro do partido nanico. A decisão por uma chapa presidencial de Marçal e Gusttavo Lima causou “fraturas” entre lideranças estaduais que apoiam o ex-presidente Bolsonaro. Uma ala do partido afirma que para se candidatar à presidência não é preciso apenas “ter um bom nome, mas contar com o alinhamento estadual”.

Cantor é bem avaliado para o Senado

Presidente do PP-PI, o senador Ciro Nogueira afirma que Gusttavo Lima seria um nome promissor para disputar o Senado por Goiás. “Há um ano, ele manifestou interesse em disputar o Senado. Ele teria uma eleição muito bem encaminhada”, afirma. Em janeiro, o senador conta que recebeu uma ligação do cantor pedindo que avaliasse o nome dele à Presidência.

Nogueira teria avisado sertanejo que a disputa para Presidência é “mais ampla” do que para o Senado. O senador diz ter alertado Lima de que seria necessário construir diversas alianças. Entre elas, a mais importante para Lima, segundo Nogueira, seria com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Disse a ele que qualquer candidato que o Bolsonaro apoiar irá para o segundo turno. Ele me disse que já tinha conversado com Bolsonaro”.

O senador terá novo encontro com cantor no fim de janeiro. “Fiquei surpreso na época [em que diz ter sido procurado por Lima], mas para uma eleição para o Senado, ele teria uma viabilidade enorme. Ele tem uma imagem muito boa”, diz. “Ele tem todos os requisitos para ganhar as eleições, tem um perfil de centro-direita, uma proximidade com o ex-presidente e é o artista mais popular do Brasil”.

Cobiçado por Caiado

Com o anúncio, Gusttavo Lima despertou a atenção de um dos principais líderes do União, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O problema é que mais uma vez os planos do sertanejo colidem com os do principal nome do partido. Caiado é um dos nomes da direita à Presidência da República em 2026.

A avaliação dentro do partido é de que Caiado não abrirá mão da candidatura à Presidência. Segundo interlocutores, o governador de Goiás deverá “acomodar” Gusttavo Lima na disputa ao Senado. Integrantes da legenda afirmam que o nome do sertanejo é competitivo na Casa.